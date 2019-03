Tientallen doden en gewonden door zware storm in Nepal

interview Klimaatver­an­de­ring: ‘Het is erger dan je denkt, veel erger’

21:05 Klimaatverandering is veel angstaanjagender dan de meeste mensen beseffen, stelt de Amerikaanse journalist en schrijver David Wallace-Wells. Toch blijft hij optimistisch. ,,We hebben zelf in de hand hoeveel CO2 we nog de atmosfeer in pompen.’’