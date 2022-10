Tientallen doden na dubbele bomaanslag in Mogadishu

antwerpen/met video Aanslagple­ger vergist zich en blaast deur van hoogbejaar­de op, twee arresta­ties in Amsterdam

De Belgische plaats Wilrijk bij Antwerpen is vanochtend opgeschrikt door een oorverdovende knal. Een explosief richtte flinke schade aan aan een rijwoning midden in de straat. De 90-jarige alleenstaande bewoonster stond doodsangsten uit: ,,Nu woon ik hier al 70 jaar. Dat ik dat nog moet meemaken.” De politie heeft twee verdachten aangehouden in Amsterdam.

29 oktober