Tientallen doden na instorten tribune bij bedevaart Israël

Grap met mondkapje valt totaal verkeerd, Indonesië dreigt youtubers land uit te zetten

29 april Een invloedrijke youtuber en een vriendin van hem liggen in Indonesië onder vuur, omdat ze in een plaatselijke supermarkt op Bali bewust de coronaregels hebben overtreden, toen ze een grappig bedoelde video maakten. De autoriteiten overwegen de in de VS woonachtige Josh Paler Lin (3,4 miljoen abonnees op YouTube) en de Russische Leia Se het land uit te zetten. Hun paspoorten zijn in beslag genomen.