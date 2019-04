Tientallen gedetineerden ontsnappen uit gevangenis in Venezuela

Franse minister: Geld om No­tre-Da­me te herbouwen is geen probleem

11:53 Er is genoeg geld ingezameld om de afgebrande Parijse kathedraal Notre-Dame te restaureren. Dat zegt de Franse minister van Cultuur, Franck Riester, tegen televisiezender France 2. Na de oproep van de Franse president Macron om geld in te zamelen voor de wederopbouw, stroomde in rap tempo maar liefst 800 miljoen euro binnen.