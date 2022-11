Tientallen gewonden na aardbeving in West-Turkije

Minister Fahrettin Koca van Volksgezondheid schrijft op Twitter dat 35 mensen gewond zijn geraakt, de meesten in Düzce, maar ook één in Istanboel. Een man raakte ernstig gewond toen hij in paniek uit een gebouw sprong. Er zijn nog geen meldingen van grote materiële schade, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verschillende tektonische platen grenzen aan elkaar op het grondgebied van Turkije. In november 1999 overleden door een aardbeving met een kracht van 6,3 ongeveer 900 mensen, eveneens in Düzce. In september van hetzelfde jaar had een bijzonder sterke aardbeving met een kracht van 7,4 het leven geëist van meer dan 17.000 mensen in de regio rond de industriestad Izmit, zo’n 130 kilometer verderop. Bij een aardbeving in Izmir kwamen in oktober 2020 meer dan honderd mensen om het leven.