Tientallen gokkers springen in Florida van brandend veerbootje

Kort na vertrek uit de haven van Port Richey, een plaatsje ongeveer 55 kilometer ten noordwesten van Tampa, kreeg het bootje problemen met de motor, vertelt politiechef Gerard DeCanio. De bemanning besloot om te keren, maar niet lang daarna schoten vlammen omhoog en sprongen opvarenden op de ongewoon koude winterdag schreeuwend in zee.



Getuigen hoorden het gegil en zagen de rook. ,,Het waaide hard en die mensen waren doorweekt'', zegt Larry Santangelo, die net aan kwam rijden en aanvankelijk dacht dat zijn huis in brand stond. ,,Toen realiseerde ik me dat het een bootje was, zo'n 100 meter van de kant.'' Hij zag hoe de overboord gesprongen passagiers uit het water kropen en koud en verward rondliepen.



Santangelo, bang voor onderkoeling bij de verkleumde drenkelingen, bood dertig van hen een warm heenkomen in zijn garage. Hoewel geen van de opvarenden levensbedreigende verwondingen opliep bij de scheepsbrand en de daaropvolgende kille duik, klaagden vijftien personen over pijn in de borst en last van hun longen na het inademen van de rook.