‘Tientallen jongeren vielen van noodbrug in overvolle Italiaanse discotheek’

In de paniek die uitbrak raakten zo'n 120 mensen gewond in het gedrang, waarvan dertien zwaargewond. Zes mensen kwamen om het leven, drie meisjes en twee jongens in de leeftijd van 14 tot 16 jaar, en een moeder (39) die haar 11-jarige kind gisteravond begeleidde. Het grootste aantal mensen raakte gewond bij een nooduitgang die via een noodbrug richting de parkeerplaats gaat. Door het gewicht van de massa begaf een railing van de brug het. Tientallen jongeren vielen er naar beneden en raakten geplet onder het gewicht van anderen. Twee personen overleden op die plek.



,,Je mag niet op zo'n manier overlijden als je slechts 14 jaar bent’’, zegt een geëmotioneerde minister Salvini. ,,Je hebt hiervoor geen nieuwe wetten nodig. Je moet gevoel hebben en de bestaande wetten respecteren", hintte hij richting het management van de discotheek. De autoriteiten doen onderzoek naar de vermeende dader die de pepperspray in het rond spoot. Ook wordt bekeken in hoeverre de nachtclub alle veiligheidsvoorschriften volgde of nalatig is geweest.