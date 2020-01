Tientallen meldingen van oplichting rond branden Australië: ‘het laagste van het laagste’

Fraudeurs doen zich volgens het ACCC bijvoorbeeld voor als slachtoffers en verschijnen zelfs bij mensen aan de deur om geld te vragen. Ook zijn er nepwebsites in de lucht die zogenaamd van liefdadigheidsorganisaties zijn. Het aantal meldingen zou toenemen omdat de autoriteiten mensen vragen om geld te doneren. Er is sprake van een overschot aan gedoneerde goederen. Lokale media berichten dat er ook plunderaars actief zijn die het voorzien hebben op verlaten woningen.

Brandstichting

De autoriteiten vervolgen ook 180 personen in verband met de bosbranden. Er zijn sinds de uitbraken 24 personen aangehouden voor brandstichting, meldt de politie van New South Wales. Anderen hielden zich niet aan de regels: ze maakten bijvoorbeeld ondanks een verbod open vuur of gooiden een brandende sigaret of lucifer weg in het kurkdroge landschap. De straffen kunnen oplopen tot 21 jaar.