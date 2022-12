Tientallen mensen in ijskoud water nadat migrantenboot in Kanaal kapseist, vier doden

Op het Kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk is een kleine boot gekapseisd. Vermoedelijk zaten hier dertig tot vijftig mensen op, die in het ijskoude water zijn terechtgekomen. Vier mensen zijn omgekomen, 43 mensen zijn gered. Vanuit Engeland en Frankrijk is een grootschalige hulpactie op touw gezet.

Het gaat om een kleine opblaasbare migrantenboot. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg al, rond 04.40 uur Nederlandse tijd. Pas in de loop van de ochtend is de omvang duidelijk geworden.

De boot kwam in de problemen voor de kust van Dungeness, niet ver van havenplaats Dover. Naast schepen en helikopters van de kustwacht en zowel Frankrijk als Engeland, assisteren ook vissersboten bij de reddingsoperatie. Tientallen mensen zijn uit het water zijn gehaald. Het water was op het moment dat het ongeluk gebeurde ijskoud: de buitentemperatuur was vannacht rond het vriespunt. Een mens kan in zulk koud water niet lang overleven.

Overeenkomst tegen bootvluchtelingen

Geregeld maken migranten op gammele bootjes de overtocht van Calais in Frankrijk naar Groot-Brittannië. Beide landen proberen dat te voorkomen. Daarvoor werd vorige maand nog een overeenkomst getekend, die onder meer inhoudt dat er meer politiepatrouilles op de Franse stranden komen. Specifiek tegen mensen die 's nachts de oversteek willen maken worden meer nachtkijkers en drones aangeschaft.

Gisteren sprak de Britse premier Rishi Sunak nog met parlementsleden over de illegale migratie op het Kanaal. Te veel mensen zouden daar de oversteek maken naar het Britse eiland. ,,We moeten de boten tegenhouden”, zei Sunak. ,,En deze regering zal doen wat het moet doen.” Vooral het aantal Albanezen is de laatste maanden sterk toegenomen en dat is nu de grootste groep die de oversteek maakt.

Het aantal migranten dat probeert over te steken in kleine bootjes is afgelopen jaren fors toegenomen. Dit jaar hebben meer dan 40.000 mensen de gevaarlijke reis gemaakt; vorig jaar waren dat er nog 28.000 en in 2020 8500. In november 2021 stierven nog 27 mensen op het kanaal toen hun boot kapseisde.