Tientallen migranten dood na brand in Jemen: ‘Ik hoorde vrienden kermen maar kon niets doen’

Levenslang voor Duitse crèchemede­werk­ster die Greta (3) vermoordde

8 maart Een crècheleidster uit het Duitse Viersen, vlakbij Venlo, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op een 3-jarig meisje. Voor de rechtbank in Mönchengladbach staat vast dat Sandra M. (25) de ribbenkast van de slapende Greta zo hard indrukte dat de kleuter stopte met ademenen en later - een dag na haar derde verjaardag - overleed in het ziekenhuis.