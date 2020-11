Tientallen mijnwerkers vast in ingestorte mijn Zimbabwe

Familie Nederland­se coronapa­tiënt was in ziekenhuis toen Duitse arts hem ‘uit zijn lijden verloste’

11:38 De zaak van de vermeende doodslag op een Nederlandse coronapatiënt die op sterven lag in een Duits ziekenhuis neemt bizarre vormen aan. De familie van de 47-jarige Rotterdammer was in de Uniklinik Essen op het moment dat de verdachte narcosearts hem ‘uit zijn lijden verloste’, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) in Essen.