Tientallen puppy’s gestikt nadat ze in vliegtuig opeengepakt zaten in kooien

De Canadese overheid is een onderzoek gestart naar de lugubere dood van de hondjes. Die werden op de luchthaven van Toronto aangetroffen in het laadruim van een Boeing van ‘Ukraine International Airlines’. De hondjes zouden in Canada verkocht worden.

Ooggetuigen spreken van erbarmelijke omstandigheden. In totaal zaten zowat 500 puppy’s in het laadruim, opeengestapeld in een 300-tal kooien. Veel hondjes zouden veel te dicht op elkaar gezeten hebben. Bovendien was de temperatuur bij het inladen bijna 30 graden. De dieren hadden daar zichtbaar last van. Sommige van de kooien waren dan nog eens omhuld met plastic.

Volledig scherm Bij het inladen in Oekraïne zou het bijna 30 graden geweest zijn, terwijl puppy's opeengepakt zaten in kooien die omhuld waren met plastic. © No Borders Animal Rescue Society