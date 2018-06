Tientallen schapen doodgereden door Duitse trein

Witte Huis-medewerk­ster vertrekt na beledigen zieke senator

8:02 Communicatiemedewerkster Kelly Sadler vertrekt uit het Witte Huis, nadat zij enkele weken geleden de ernstig zieke Amerikaanse senator John McCain beledigde. Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis laten weten. Het is niet bekend of Sadler is ontslagen of vrijwillig is opgestapt.