Tientallen vogels vallen uit de lucht voor ogen van Australische schoolkinderen

Baas geplaagde Boeing 737 MAX stapt na jaar op

5:31 De baas van de Boeing 737 MAX stapt op. Eric Lindblad (57) was het afgelopen jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vliegtuig. Na crashes in Indonesië in oktober en in Ethiopië in maart, waarbij honderden mensen omkwamen, mag het vliegtuig de lucht niet meer in.