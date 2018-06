Tijd dringt voor Thaise voetballertjes in ondergelopen grot

Thaise mariniers hebben daartoe vijf hogedrukpompen bij de ingang van de grotten in het natuurpark in de noordelijke regio Mae Sai geplaatst. Die moeten flink aan het werk, want ook vandaag wordt wateroverlast verwacht.



Het niveau in de grotten stijgt met vijftien centimeter per uur, meldt de nieuwssite. Reddingswerkers van de Thaise grensbewaking voeren via de beek die naar de ingang leidt slangen voor de waterpompen aan.