Tijdelijke graansilo’s en Oekraïense frustratie over uitblijven wapenleveringen

,,Ik werk nauw samen met onze Europese partners om 20 miljoen ton graan in Oekraïne op de markt te krijgen om de voedselprijzen te verlagen”, aldus Biden. Sinds de Russische invasie en de blokkade van Oekraïense havens aan de Zwarte Zee zijn de graantransporten via het water zo goed als tot stilstand gekomen en zit meer dan 20 miljoen ton vast in silo’s. Oekraïne probeert het graan via vrachtwagens over de weg en via kleinere havens in Roemenië en Bulgarije te exporteren, maar loopt aan tegen capaciteitsproblemen. Het ministerie van Landbouw geeft daarnaast aan dat het niet genoeg silo’s heeft voor de opslag van een nieuwe oogst.

De oorlog stuwt de prijzen voor granen, bakolie, brandstof en kunstmest op. Rusland en Oekraïne zijn goed voor bijna een derde van de wereldwijde tarwevoorraden. Oekraïne is ook een belangrijke exporteur van maïs en zonnebloemolie, Rusland is een belangrijke exporteur van kunstmest.

Biden zei dat Washington met Europese bondgenoten een plan aan het ontwikkelen is om graan per spoor te vervoeren. De spoorbreedtes zijn in Oekraïne echter anders dan elders in Europa, waardoor het graan moet worden overgebracht naar andersoortige treinen aan de grens. ,,Dus gaan we silo’s bouwen, tijdelijke silo’s, aan de grenzen van Oekraïne, ook in Polen.’’

Zeemijnen

Oekraïne noemt Bidens plan ‘slechts een van de mogelijk nuttige stappen om voedselzekerheid te garanderen’. ,,Maar we hebben ook een groene corridor voor onze havens nodig”, zei de stafchef van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, in een online post. Oekraïne heeft steeds gezegd dat vervoer over de Zwarte Zee de beste manier is om de graanexport weer op gang te krijgen.

De VS en hun bondgenoten sluiten die route voorlopig echter uit, zei Biden. ,,Het (graan) kan er niet uit via de Zwarte Zee, omdat het uit het water wordt geblazen.” Daarmee verwees de president naar de vele zeemijnen die Rusland en Oekraïne sinds het begin van de oorlog hebben gelegd. Zo’n 84 buitenlandse schepen zitten daardoor vast in Oekraïense havens, vaak met graan aan boord. Oekraïne is niet van plan de mijnen weg te halen uit vrees dat de Russen vervolgens via het water een aanval inzetten op Odessa.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitblijven militair materieel

Quote ’s Morgens croissant­jes met raketten, ‘s nachts sirenes als slaaplied­je, steden met een duizendja­ri­ge geschiede­nis verdwijnen Michailo Podoljak, Presidentieel adviseur Plaatsvervangend defensieminister Hanna Maljar zei op tv dat Oekraïne tot dusver uit het buitenland maar tien procent van het militaire materieel heeft ontvangen dat Oekraïne nodig heeft om zich succesvol te kunnen verdedigen. De Russen beschikken over veel meer manschappen en wapentuig. De Oekraïense artillerie verschiet volgens haar dagelijks 5000 tot 6000 granaten, Rusland ongeveer tien keer zoveel.



,,Het maakt niet uit hoezeer Oekraïne zich ook inspant en hoe professioneel ons leger is, zonder hulp van partners is deze oorlog niet te winnen”, aldus Maljar. Ze riep de landen die Oekraïne goed gezind zijn op een duidelijk tijdschema op te stellen voor de te leveren steun.

Sirenes als slaapliedje

Presidentieel adviseur Michailo Podoljak drong via Twitter aan op snelheid. ,,’s Morgens croissantjes met raketten, ‘s nachts sirenes als slaapliedje, steden met een duizendjarige geschiedenis verdwijnen. Dat zal de realiteit zijn als het tempo van wapenleveranties zo blijft”. Podoljak liet eerder deze week via Twitter zien wat er op de militaire wensenlijst staat: onder meer honderden nieuwe tanks, houwitsers, drones en raketsystemen.

President Zelenski heeft vannacht in zijn dagelijkse videoboodschap gemeld dat zijn troepen in het oosten van het land (Donbas) ‘pijnlijke verliezen lijden.’ Dat gebeurt in zowel de stad Sjevjerodonetsk als in de regio Charkov. Zelenski herhaalde dat Oekraïne zit te springen om moderne raketafweer. Hij voegde eraan toe dat er voor westerse partners geen enkele rechtvaardiging bestaat de levering van die wapens te vertragen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Premier Krisjanis Karins van Letland, premier Antonio Costa van Portugal, Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, premier Mark Rutte, premier Mette Frederiksen van Denemarken, eerste minister Alexander De Croo van België en premier Mateusz Morawiecki van Polen gisteravond tijdens een persconferentie op het Catshuis na afloop van een bijeenkomst ter voorbereiding op de Navo-top in Madrid. © ANP Zelenski's woorden zijn niet aan dovemansoren gericht. De Navo-landen zullen Oekraïne meer zware wapens leveren, zo verklaarden premier Mark Rutte, zijn Deense collega Mette Frederiksen en Navo-topman Jens Stoltenberg gisteravond in Den Haag. Het aantal zware wapens dat richting Kiev gaat zal worden opgevoerd, zei Stoltenberg. Er werden verder geen concrete toezeggingen gedaan. In Brussel komen vandaag tientallen landen samen om te praten over militaire hulp aan Oekraïne.



De bijeenkomst op het Catshuis was ter voorbereiding op de Navo-top later deze maand in Madrid. De zeven aanwezige regeringsleiders beloofden de Navo te versterken. De alliantie moet volgens Stoltenberg meer troepen en materieel gevechtsklaar hebben, zeker aan de oostflank.



Ook verklaarden de leiders nadrukkelijk voorstander te zijn van toetreding van Zweden en Finland. Turkije verzet zich nog tegen het lidmaatschap van beide Noordse landen. Volgens Stoltenberg moeten de zorgen van de regering in Ankara serieus worden genomen. Hij maakte duidelijk dat ook na de top in Madrid verder gekeken zal worden naar de zorgen van de Turken.

Vloeibaar gas uit Israël en Egypte

Om de afhankelijkheid van Russische energie te verminderen, wil de Europese Unie nauwer samenwerken met Israël. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei tijdens een ontmoeting met de Israëlische premier Naftali Bennett in Jeruzalem dat ze de samenwerking op het gebied van gas wilden uitbreiden.

De Europese Commissie wil vandaag een gezamenlijke intentieverklaring ondertekenen voor een energieakkoord met Israël en Egypte over de levering van vloeibaar gas aan Europa. Vanuit Israël zijn gasleveringen gepland via een pijpleiding naar Egypte. Daar wordt de omzetting naar vloeibaar gas gepland, dat op zijn beurt naar de EU-lidstaten kan worden getransporteerd.

Britse journalisten op zwarte lijst

Rusland heeft 29 prominente Britse verslaggevers en redacteuren van onder meer de BBC, The Financial Times en The Guardian op een zwarte lijst gezet. Zij zijn niet langer welkom in Rusland, evenals twintig topfiguren uit de defensiekringen, onder wie de chef van de Royal Air Force (RAF).

,,De Britse journalisten op de lijst zijn betrokken bij het opzettelijk verspreiden van valse en eenzijdige informatie over Rusland en de gebeurtenissen in Oekraïne en de Donbas”, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De meeste buitenlandse journalisten hebben Rusland overigens verlaten nadat de autoriteiten in Moskou gevangenisstraffen tot 15 jaar hadden ingevoerd voor het verspreiden van vermeend nepnieuws over het Russische leger.

Het Verenigd Koninkrijk is een van de meest uitgesproken en actiefste steunpilaren van de regering in Kiev sinds het Russische leger Oekraïne op 24 februari binnenviel. Voor bijvoorbeeld premier Boris Johnson en veel parlementariërs kwam Moskou al eerder met een inreisverbod. Daar worden nu nog mensen aan toegevoegd die volgens Rusland zijn betrokken bij het nemen van beslissingen over de levering van wapens aan Oekraïne.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: