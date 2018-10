Time komt met indrukwekkende cover van Christine Fords getuigenis

Volledig scherm Christine Blasey Ford legt de eed af. © REUTERS

,,De sterke en moedige getuigenis van Ford kan de bevestiging van Kavanaugh als opperrechter misschien niet verhinderen. Maar het was een krachtige waarschuwing dat rijkdom, status en een overzicht van professionele prestaties niet langer voldoende zijn om geloofwaardige beschuldigingen van aanranding te negeren, ongeacht wanneer ze zich voordeden", schrijft Time.

Volgens Mavroudis was de illustratie een grote puzzel. ,,Het heeft een oneindig aantal mogelijkheden. Ik begon met een afbeelding van Ford en tekende de woorden vervolgens op de plaats waar ze geschikt zouden kunnen zijn."

,,De citaten over haar herinneringen heb ik aan haar voorhoofd geplakt, en de citaten over het willen helpen heb ik op haar hand gelegd'', aldus de kunstenaar. ,,Het is een fascinerend proces om het gezicht vorm te geven, in de hoop dat je de essentie hebt kunnen vangen."

Het is de tweede keer in de geschiedenis van TIME dat de omslagafbeelding een portret bevat dat gemaakt is met typografie. Op 15 oktober 2012 werden de portretten van president Barack Obama en de Republikeinse kandidaat Mitt Romney vervaardigd uit verklaringen die afkomstig waren van hun verkiezingscampagnes.

Time over Fords portret: ,,Voor jonge mannen was haar getuigenis een boodschap dat dronken geweld hen hun hele leven kan blijven achtervolgen. En voor de slachtoffers was Fords getuigenis een uitnodiging om te spreken, ongeacht hoe machtig de beschuldigde is en hoe lang geleden de aanval ook was. Mensen zullen luisteren, leek het land de slachtoffers te verzekeren. We zullen je geloven."