Tirade Trump over windenergie: ‘Wil je een vogelkerkhof zien? Ga onder windmolen staan’

,,Ze maken herrie’’, zei hij verder. ,,Ze doden vogels. Wil je een vogelkerkhof zien? Ga dan onder een windmolen staan. Daar zie je meer vogels dan je ooit in je hele leven bij elkaar zult zien’’, aldus Trump tijdens een toespraak bij de organisatie Turning Point USA.



,,Ze worden meestal in China en Duitsland gemaakt”, zei Trump ook over windmolens. ,,Ze stuwen gevaarlijke gassen de atmosfeer in. Je weet dat we een wereld hebben, toch? De wereld is dus klein in vergelijking met het universum. Zo geweldig, enorm veel dampen en alles.’’