Toerist die namen in Colosseum kraste, schrijft excuusbrief: ‘Wist niet dat het zo oud was’

De Romeinse krant Il Messaggero meldt dat de man een lange brief met verontschuldigingen heeft geschreven, gericht aan de openbare aanklager van Rome en aan de burgemeester van de stad, Roberto Gualtieri.



In de brief biedt de twintiger zijn ‘oprechte excuses’ aan, ‘aan de Italianen en aan de hele wereld’. Ondanks dat het Colosseum ongeveer 2000 jaar oud is en een wereldberoemd historisch bouwwerk, schreef hij ook: ‘Ik geef met diepe schaamte toe dat ik pas na wat er spijtig genoeg is gebeurd, leerde over de oudheid van het monument.’ In die zin beseft de man naar eigen zeggen nu pas ‘de ernst van zijn daad'.