Toeristen kunnen hotel niet meer betalen en verstoppen zich maand lang in grot in India

Volgens de autoriteiten verbleven de toeristen, twee vrouwen en vier mannen uit Frankrijk, de Verenigde Staten, Turkije, Oekraïne en Nepal, aanvankelijk in een hotel totdat ze geen geld meer hadden en naar de grot in Rishikesh verhuisden. ,,Ze hadden wat geld gespaard om voedsel en andere voorraden te kopen en die naar de grot te brengen”, aldus politie-inspecteur Rajendra Singh Kathait.



De toerist uit Nepal zorgde voor enkele essentiële spullen om de groep te helpen overleven. De grotbewoners zijn opgevangen en naar het verderop gelegen dorpje Swarg Ashram gebracht. Daar moeten ze veertien dagen in quarantaine doorbrengen. Voor onderdak en voedsel wordt gezorgd. De toeristen vertoonden vooralsnog geen symptomen van het coronavirus.



Ongeveer 700 buitenlandse toeristen verblijven op dit moment in Rishikesh. Vanwege de coronamaatregelen kunnen ze geen kant op. De Indiase overheid heeft de website ‘Stranded in India’ gelanceerd om internationale reizigers te helpen.