Toeristen ontsnappen ternauwernood aan lawine in Kirgizië

Net op het moment dat toeristen een pas door de TIensjan (een bergketen in Centraal-Azië) passeerden, kwam de lawine naar beneden. Een van de toeristen, Harry Shimmin, filmde de gebeurtenis en plaatste de video op Instagram. Vlak voor de lawine onttrok Shimmin zich van de groep om foto's van de omgeving te maken. Juist op dat moment hoorde hij achter zich het geluid van krakend ijs. Tijd om te vluchten had hij niet meer. Hij vond een schuilplek en bleef tot de laatste seconden het natuurspektakel filmen, beschrijft hij onder de video. ‘Ik weet dat het veiliger zou zijn geweest om direct te schuilen. Ik ben mij er van bewust wat voor risico ik heb genomen. Toen het donker werd en ik moeilijker kon ademen, dacht ik heel even: ik ga dood.’

Uniek

Na de lawine vond Shimmin de groep weer terug. Twee mensen raakten bij de lawine gewond. ‘We realiseerden ons pas later hoeveel geluk we hebben gehad. Als we vijf minuten langer door hadden gelopen, zouden we er nu niet meer zijn.’