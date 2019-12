Toeristen verbijsterd: beroemde waterval nu nog maar zielloos straaltje water

Victoria Falls is al decennia een vaste waarde in de topattracties voor toeristen in zuidelijk Afrika. Het water van de rivier Zambezi stortte er over een breedte van bijna twee kilometer 108 meter naar beneden. Miljoenen mensen hebben zich mogen vergapen aan dit natuurfenomeen. Maar door aanhoudende droogte, de ergste in een eeuw, is er van de Zambezi nog maar een zielig stroompje over. Iedere bezoeker moet nu eerst goed kijken waar het water naar beneden klettert.

,,Het is niet de eerste keer dat we last hebben van droogte’’, zegt Dominic Nyambe, een dertiger die in Livingstone, aan de Zambiaanse kant van de Victoria Falls een winkeltje heeft met handwerk voor toeristen. ,,Maar het is de eerste keer dat het zo erg is en daar hebben we last van. Er komen minder bezoekers.’’ Benjamin Konig, een student uit Duitsland, is een van hen. Hij is teleurgesteld. ,,Je ziet maar een klein beetje water tussen rotsen naar beneden vallen’’, aldus Konig.