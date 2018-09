Toeristenoord op eiland Sulawesi na naschokken geraakt door tsunami

De tsunami volgt op twee schokken met respectievelijk een kracht van 6,1 en 7,5 op de schaal van Richter. Daarbij viel één dode. De bevingen vonden voor de kust plaats, waarna de overheid een tsunami-waarschuwing afgaf. Bewoners van de kustgebieden kregen de oproep te evacueren. De tsunamiwaarschuwing werd later weer ingetrokken.



De regio kreeg na de bevingen te maken met een serie naschokken, waarna de regionale hoofdstad Palu alsnog getroffen werd door een tsunami. ,,De tsunami heeft zich teruggetrokken, maar de situatie is chaotisch'', zegt Dwikorita Karnawati van het Indonesische meteorologisch instituut BMKG. ,,Mensen rennen over straat en gebouwen zijn ingestort.''



Sutopo Purwo Nugroho, woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst op Sulawesi, zegt dat er huizen zijn weggespoeld en families worden vermist. De communicatie met het gebied is verstoord. ,,Het wegvallen van telecommunicatie en de duisternis maken het moeilijk om informatie te verkrijgen'', aldus Nugroho. Of er slachtoffers zijn gevallen door de tsunami, is nog niet duidelijk.



De overheid stuurt helikopters en een reddingsschip naar het gebied om hulp te bieden. Er is nog geen contact geweest met reddingswerkers in Palu en de nabijgelegen vissersplaats Donggala. Palu, dat in een smalle baai ligt, is een toeristische trekpleister en staat bekend om zijn stranden en watersportfaciliteiten. In de regio wonen zo'n 600.000 mensen.