Toestand van uitgemergelde leeuwen in Soedan verbetert geleidelijk

Over de toestand van de dieren ontstond vorige maand ophef op social media. De broodmagere roofdieren waren letterlijk vel over been en konden bijna niet meer op hun poten staan, omdat er in het straatarme Soedan geen geld is om de dieren van vlees te voorzien. De beelden van de ernstig ondervoede leeuwen gingen de hele wereld over.



Vier Voeters kon de situatie niet aanzien en vertrok met een team van hulpverleners naar Soedan. Daar hebben ze de dieren samen met een aantal jonge lokale dierenartsen de afgelopen dagen onderzocht. Vooral leeuwen Kandaka en Mansour, die al een lange tijd in de dierentuin verblijven, bleken er slecht aan toe.



Kandaka reageert volgens de stichting positief op de therapie. ,,Het team voorziet haar van voedsel met medicijnen erin, die ze goed accepteert. Ze wachtte vanochtend zelfs gretig op haar ontbijt toen het team aankwam in de dierentuin. Het team ziet dit als een positief teken”, schrijft de organisatie op Facebook.