Toilet voor geheim agenten van gezin Ivanka Trump kost 3000 dollar per maand

De geheim agenten, die de woning van het gezin van Ivanka Trump in de rijke wijk Kalorama in Washington bewaken, moesten wel erg ver gaan om een plek te vinden om hun behoefte te kunnen doen. Hoewel ze fulltime instaan voor de veiligheid van Ivanka Trump, haar echtgenoot Jared Kushner en hun kinderen, kregen ze geen toegang tot hun woning om daar naar het toilet te gaan. Dat meldt de Washington Post .

Leden van de Amerikaanse Secret Service zijn geen vreemd gezicht in de buurt, waar zich veel ambassades bevinden en politici wonen, waaronder vicepresident Mike Pence en voormalig president Barack Obama, maar ook Amazon-oprichter Jeff Bezos.



Normaal gesproken krijgen de veiligheidsagenten die dergelijke dure, grote woningen bewaken een garage, poolhouse of ander buitengebouw toegewezen dat gebruikt wordt als commandopost met een toilet en ruimte waar ze pauze kunnen nemen.

Zeven toiletten

De agenten die het huis van de dochter van Donald Trump bewaken, kregen van Ivanka en haar man van meet af aan echter geen toestemming om het toilet te gebruiken in hun woning, die maar liefst zeven toiletten telt. Dat bevestigden twee bronnen binnen de veiligheidsdiensten aan de Washington Post op voorwaarde van anonimiteit. Het Witte Huis ontkent dat en stelt dat de geheime dienst zelf besliste om elders toiletopties voor hun agenten te zoeken. De dienst zelf wil niet op het nieuws reageren.

Aanvankelijk werd er voor de agenten dan maar een mobiel toilet geregeld, maar dat was geen lang leven beschoren, zo weet de krant. De omwonenden uit de rijke buurt waren niet gecharmeerd van het plastic wc-hokje in het straatbeeld. Vervolgens konden de agenten tijdelijk gebruik maken van een toilet in een garage van het huis van Barack Obama. Nadat een agent in de zomer van 2017 echter een ‘onaangename puinhoop’ achterliet in de woning, werd hen ook daar de toegang ontzegd door het hoofd van het bewakingsteam van de Obama’s.

3000 dollar per maand

Na een tijdje aangewezen te zijn op de toiletten voor de agenten van het gezin Pence en wc’s bij bedrijven uit de buurt, werd er voor een andere, meer permanente oplossing gezorgd, eentje die de belastingbetaler volgens de krant maar liefst 3000 dollar (ongeveer 2467 euro) per maand kost. Sinds september 2017 huurt de Amerikaanse overheid immers een studio in de kelderverdieping van een van Ivanka Trumps buren. In totaal betaalde de overheid al meer dan 100.000 dollar (82.000 euro) voor de studio met toilet.

Het is onduidelijk of het gezin Kushner ook in de wijk zal blijven wonen, nadat Ivanka’s vader volgende week het Witte Huis verlaat. Het huurcontract voor de studio voor de geheimagenten loopt af op 27 september. Tegen die tijd zullen de kosten opgelopen zijn tot 144.000 dollar (118.000 euro).

