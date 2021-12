Tonnen aan donaties na dodelijk incident springkasteel Australië

Het ongeluk gebeurde op een basisschool in Devonport, op het eiland Tasmanië, waar het einde van het schooljaar werd gevierd. De wind tilde het opblaasbare speeltoestel in de lucht, waarna kinderen volgens getuigen van een hoogte van zo’n 10 meter op de grond terechtkwamen. Vijf kinderen van 11 en 12 jaar oud kwamen om het leven. Vier andere kinderen raakten ernstig gewond. Drie van hen lagen zaterdag in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De initiatiefnemer van de inzamelingsactie stelt overdonderd te zijn door alle donaties. Zoe Smith had gehoopt 1000 dollar op te halen voor de nabestaanden, maar de teller staat vooralsnog op zo’n 1,1 miljoen. ,,Ik denk dat het gewoon bewijst hoe geschokt iedereen is en hoe hecht we als gemeenschap zijn”, zei Smith over de actie.

De politie is een onderzoek begonnen naar het noodlottige ongeval. Het is niet duidelijk hoe het speeltoestel van de grond kon komen. Premier Scott Morrison bezocht zaterdag het monument van bloemen, speelgoed en persoonlijke boodschappen dat spontaan buiten de basisschool is ontstaan. Hij sprak in een reactie eerder van een ,,ondenkbaar hartverscheurend” incident. Ook zei Morrison dat de overheid de families en andere getroffenen zowel met slachtofferhulp als financieel gaat ondersteunen.

