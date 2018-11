Topadviseur per direct overgeplaatst na beklag Melania Trump

Melania zou zich slecht behandeld voelen door Ricardel, die nauw samenwerkt met nationale veiligheidsadviseur John Bolton. De spanning zou samenhangen met de Afrika-reis van de presidentsvrouw. Tijdens die reis was er geruzie over zitplaatsen in het vliegtuig, melden meerdere Amerikaanse media. Volgens The Washington Post botst Ricardel vaker met medewerkers. Welke functie ze nu krijgt, is niet bekendgemaakt.

Het kantoor van de first lady stelde kort na de reis in een verklaring dat Ricardel ‘niet langer een eervolle positie in dit Witte Huis verdient‘. Dit was een uitzonderlijke stap; de First Lady heeft zich nooit eerder openlijk bemoeid met het personeelsbeleid van haar man. Eerder zou Melania al achter gesloten geklaagd hebben over Ricardel tegen zowel haar man als stafchef John Kelly. De positie van Ricardel werd na de verklaring van Melania's woordvoerder onhoudbaar.