Topman chipmaker Intel: chiptekort gaat nog jaren duren

Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders gaat waarschijnlijk nog een paar jaar aanhouden. Dat denkt Pat Gelsinger, de baas van chipfabrikant Intel. ,,We hebben nog een paar jaar nodig om aan de stijgende vraag in de sector te voldoen’’, zei de topman.

Intel is bezig met de verbouwing van enkele van zijn fabrieken om de productie te verhogen en het tekort aan chips in de auto-industrie aan te pakken, zei hij in een interview met CBS News. ,,Het kan enkele maanden duren voordat de druk op het aanbod zelfs maar begint te verminderen’’, verwacht Gelsinger.

De vraag naar computerchips piekte in 2020 toen consumenten tijdens de coronapandemie massaal mobieltjes, tablets en laptops voor thuisgebruik aanschaften. Maar het was moeilijk om aan die stijging te voldoen, onder meer door de sluiting van fabrieken. Bedrijven wereldwijd zeggen te verwachten dat de beperkingen in de toeleveringsketen als gevolg van logistieke achterstand en de chipschaarste nog een groot deel van 2021 zullen aanhouden.

Tekorten aanpakken

De wereldwijde crisis heeft halfgeleiderbedrijven in de schijnwerpers gezet en bovenaan de politieke agenda’s geplaatst. De Amerikaanse regering van president Joe Biden beloofde vorige maand nog 37 miljard dollar om de bouw van chipfabrieken in de Verenigde Staten een extra zetje te geven en zo de tekorten aan te pakken.

Volgens Gelsinger is de dominantie van de Verenigde Staten in de chipindustrie zo sterk geslonken dat nu nog slechts 12 procent van de wereldwijde halfgeleiderproductie in de wereld in de VS plaatsvindt. Een kwart eeuw geleden was dat nog 37 procent. Het grootste deel van de chips wordt tegenwoordig in Taiwan geproduceerd.

De Amerikaanse chipmaker Intel staat ook open voor een fabriek in Europa, maar wil daar wel 8 miljard aan publieke subsidies voor krijgen. Dat zei Gelsinger afgelopen vrijdag in een interview met Politico Europe. Zonder steun van Amerikaanse en Europese overheden is het aantrekkelijker om een fabriek in Azië te openen, zei hij.