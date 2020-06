Topman fitnessbedrijf CrossFit weg na omstreden uitlatingen over George Floyd

Update Trump ziet opzet in val 75-jarige demon­strant

9 juni De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich op Twitter afgevraagd of de val van de 75-jarige demonstrant na een duw door de politie in de stad Buffalo niet een vooropgezet plan was. Hij zou een provocateur van de extreemlinkse antifa geweest kunnen zijn, meent het staatshoofd. De gouverneur van de staat New York vindt dat Trump zijn excuses moet aanbieden voor de ‘walgelijke’ tweet.