Topman PostNL België in de cel na invallen in drie depots, verdacht van mensenhandel

Gisteren vielen agenten in ons buurland binnen in drie depots van PostNL. Negen werknemers werden toen meegenomen voor verhoor. Een van hen was de ceo van PostNL België, Rudy Van Rillaer. Ook zijn nummer twee werd gearresteerd. Het gaat om de operationsmanager in België. De twee worden beschuldigd van leidinggeven aan een criminele organisatie, mensenhandel, valsheid in geschrifte en verboden terbeschikkingstelling.

Gisteren werd het tweetal, samen met zeven anderen, voorgeleid aan de Belgische onderzoeksrechter. Die heeft zes van hen vrijgelaten, van wie sommigen onder voorwaarden. De twee topmannen en een derde werknemer moeten voorlopig in de cel blijven. Over hen zal de raadkamer vrijdag beslissen. Die kan de drie vrijlaten of ter beschikking stellen van het gerecht.

Het was gisteren al de tweede keer dat de Belgische politie een grote inval deed in depots van PostNL. Zo'n vier maanden geleden gebeurde dat na een undercoverreportage van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Daaruit bleek dat er niet alleen zwartwerk plaatsvond bij PostNL, maar ook kinderarbeid. Justitie in België verdenkt de leiding van PostNL ervan dat het onderaannemers dwingt tot criminele feiten, en dat model in stand houdt. Ze riskeren gevangenisstraffen van zes maanden tot drie jaar.

‘Cowboypraktijken’

Voor de Belgische vicepremier en minister van Post, Petra De Sutter (Groen) is het duidelijk dat er iets grondig moet veranderen in de sector van pakjesbedrijven. Ze verwijst daarmee naar het feit dat niet alleen bij PostNL invallen door justitie plaatsvonden. Zo werd vorige week in Mechelen een depot van DPD gesloten nadat mensen werden betrapt op zwartwerk.

De Sutter wil daarom de postwet aanpassen. Die kan bepalen hoeveel procent van de pakjeskoeriers een vast contract moet hebben. ,,Je moet iets veranderen aan de wetgeving zodat de kans op uitbuiting kleiner wordt”, zegt de Groen-minister tegen VTM NIEUWS. ,,Ik wil een einde kunnen maken aan cowboypraktijken in deze sector”, besluit de minister.

Bekijk hieronder de undercoverreportage van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws (Premium):

Volledig scherm Het verzegelde gebouw van PostNL in Wommelgem. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het verzegelde kantoor van PostNL in Wommelgem. © Marc De Roeck