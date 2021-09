Topvrouw Huawei verlaat Canada na deal met justitie VS, China laat gevangen Canadezen vrij

UPDATEHuawei-bestuurder Meng Wanzhou heeft vrijdag Canada verlaten en is onderweg naar China, nadat een rechter in Vancouver de uitleveringszaak tegen haar eerder op de dag officieel staakte. Daardoor mocht Wanzhou, na bijna drie jaar onder huisarrest te hebben gestaan in Vancouver, het land weer uit. Kort nadat ze met een privévliegtuig was vertrokken, liet China twee Canadezen vrij die sinds december 2018 vastzaten op verdenking van spionage.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie had om de uitlevering van Wanzhou gevraagd, maar sloot een deal met haar, werd eerder op vrijdag bekend. Daarmee kwamen de aanklachten over fraude en samenzwering tegen de financiële topvrouw van Huawei te vervallen.

De deal met Meng is een zogeheten overeenkomst voor uitgestelde vervolging, een alternatief voor berechting. Een officier van justitie stemt dan in met het niet vervolgen als de beklaagde toezegt aan bepaalde eisen te voldoen. De overheid heeft dan effectief wel een aanklacht uitgebracht tegen een verdachte, maar doet daar niks mee.

Meng, de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei, werd in 2018 in Canada gearresteerd. De Verenigde Staten verdachten haar ervan te hebben gelogen over handelscontacten met een bedrijf uit Iran, waartegen Amerikaanse sancties zijn ingesteld. Zo zou ze de bank HSBC hierover hebben misleid.

In afwachting van een eventuele uitlevering aan de VS moest Meng in Vancouver blijven. Vrijdag sprak ze buiten het gerechtsgebouw onder meer haar dank uit aan de Chinese ambassade in Canada ,,voor hun constante steun”.

,,De afgelopen drie jaar is mijn leven op zijn kop gezet”, zei de financiële topvrouw van Huawei. ,,Het was een ontwrichtende tijd voor mij als moeder, echtgenote en als bedrijfsleider. Maar ik geloof dat achter de wolken de zon schijnt. Het was een ervaring van onschatbare waarde.”

Canadezen vrij

De arrestatie van Meng legde veel druk op de verhoudingen tussen China enerzijds en de VS en Canada anderzijds. Kort na haar aanhouding zette China de twee Canadezen Michael Kovrig en Michael Spavor vast. De zakenman Spavor werd in augustus veroordeeld tot elf jaar cel wegens spionage. Een uur nadat Meng Canada had verlaten, maakte de Canadese premier Justin Trudeau bekend dat China de twee had laten gaan en dat ze onderweg zijn naar Canada. Naar verwachting zullen ze daar in de loop van zaterdag arriveren.

Of Beijing en Ottawa een deal hebben gesloten over de vrijlatingen, is niet bekendgemaakt. China heeft altijd volgehouden dat de arrestatie van beide mannen niets te maken had met Wanzhou, maar Trudeau wilde daar niet aan en beschuldigde de Chinese overheid van ‘gijzeldiplomatie’. Ook zei hij dat het proces van zijn landgenoten niet voldeed aan internationale normen voor eerlijke rechtspraak.