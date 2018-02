Toren in Taiwan gevaarlijk gekanteld na aardbeving

In eerste instantie is het gebouw volgens het Taiwanese TVBS News steeds verder naar links gaan leunen, met een snelheid van vijf centimeter per uur. Dat zou komen omdat hulpdiensten hun werk moeilijker uit konden voeren vanwege de hevige regen vanochtend.



Inmiddels zijn er vier kranen bij het gebouw gezet, die ervoor moeten zorgen dat het pand niet verder inzakt. Door de kracht van de aardbeving, 6.4 op de schaal van Richter, werden de onderste verdiepingen van het gebouw al totaal verpletterd.



,,Ik zag de eerste verdieping in de grond zakken. Al snel werd de vierde verdieping de begane grond'', zei een omstander tegen persbureau AFP.



Het wooncomplex Yun Men Tsui Ti telt in totaal twaalf verdiepingen. In de flat zitten naast appartementen ook winkels, een hotel en een restaurant.