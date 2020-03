Tornado's richten ravage aan in Nashville, zeker 19 doden

9 jaar cel Man (33) steekt ‘Russische Audrey Hepburn’ dood na ‘belache­lijk maken seksuali­teit’

14:31 Een 33-jarige Rus moet negen jaar de cel in voor de moord op influencer en model Ekaterina Karaglanova. Maksim Garejev stak de 24-jarige vrouw vorig jaar juli dood en stopte haar lichaam in een koffer, die later werd gevonden in een appartement.