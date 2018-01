Tot drie meter sneeuwval verwacht in Zwitserland en Italië

'NAVO ging rode lijn over bij Poetin'

7 januari Met het beloven van een NAVO-lidmaatschap aan Georgië en Oekraïne in 2008 duwde het bondgenootschap Rusland in een hoek. Het is niet verwonderlijk dat president Vladimir Poetin daarop een rode lijn trok en zijn beleid aanpaste. Dat zei voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer vandaag in Nieuwsuur.