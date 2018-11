Tot vijf jaar cel voor viertal dat Nederlandse vriendinnen urenlang verkrachtte

Dochter alleen­staan­de moeder heeft al 10 jaar lang een acteur als ‘vader’

7:47 Een alleenstaande moeder in Japan betaalt al tien jaar lang een acteur voor een wel heel bijzondere opdracht: hij moet doorgaan voor de vader van haar dochter. Megumi (een schuilnaam) is inmiddels een jonge vrouw. Ze is nog steeds in de waan dat acteur Takashi haar echte vader is, schrijft de BBC.