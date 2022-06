‘Totale oorlog met Rusland vermijden blijft Navo-topprioriteit, maar hard terugslaan kan’

Een totale oorlog met Rusland vermijden blijft de kernverantwoordelijkheid van de Navo. Tegelijkertijd heeft ze nu zoveel troepen in Oost-Europa dat er ook in Moskou geen enkel misverstand over kan bestaan dat ze hard terugslaat als Rusland Navo-grondgebied zou schenden.

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei dat vanmiddag na afloop van een tweedaagse top in Madrid. Het bondgenootschap en vooral zijn lidstaten doen er alles aan om Oekraïne te steunen, lidstaten ook met wapenleveranties, maar de Navo als organisatie wil elke provocatie vermijden.

,,We leven in een gevaarlijke en onvoorspelbare wereld waarin een oorlog gaande is met grootschalige militaire operaties die we in Europa sinds de tweede wereldoorlog niet meer hebben gezien. We zien dagelijks hoe het Oekraïense volk hieronder lijdt. Maar we weten dat het erger kan. Want als dit een totale oorlog zou worden tussen Rusland en de Navo, dan krijgen we menselijk lijden, doden en verwoestingen op een nog veel grotere schaal”, aldus Stoltenberg.

Handen vol aan Oekraïne

De Navo-topman toonde zich niet onder de indruk van het Russische dreigement dat er reacties komen als de Navo bases opent in de toekomstige lidstaten Finland en Zweden. Moskou geeft verschillende boodschappen af, verklaarde hij, en het heeft voorlopig de handen vol in Oekraïne. Maar ook: ,,We zijn op alle eventualiteiten voorbereid.” De twee nieuwe lidstaten tekenen komende dinsdag de toetredingsprotocollen, het tijdstip van de feitelijke toetreding is afhankelijk van de (parlementaire) instemmingsprocedures in de 30 huidige lidstaten.

Na de tweedaagse top, die een nieuwe blauwdruk (strategisch concept) voor de komende tien jaar opleverde, een breed steunplan voor Oekraïne, meer samenwerking met partners in Zuid-Oost-Azië en bovenal besluiten over een langdurige en versterkte Navo-aanwezigheid op de oostflank, bestreed Stoltenberg dat eenheid binnen de alliantie een moeizame geschiedenis is.

Dat lijkt alleen zo voor wie de Navo ziet als een monolitische organisatie waarin alle landen het automatisch over alles eens zijn. Stoltenberg: ,,Maar dat zijn we nooit geweest. We zijn een organisatie van dertig verschillende landen met elk zijn eigen cultuur, geschiedenis en uit verschillende partijen bestaande regering. Maar die het wel eens kunnen worden over belangrijke onderwerpen, zoals de afspraak om elkaar te beschermen en verdedigen. En die zo al 70 jaar slaagt in zijn primaire doel: oorlog vermijden.”

Stoltenberg kondigde aan dat er ook volgend jaar weer een Navo-top is - dan in de Litouwse hoofdstad Vilnius.