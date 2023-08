Tragedie in Italiaanse bergen: Nederlandse moeder overlijdt voor ogen van kinderen na val

Het drama gebeurde woensdag rond het middaguur in Meran, na hoofdstad Bozen de grootste stad van de Italiaanse provincie Bozen-Zuid-Tirol, vlakbij de grens met Oostenrijk. Het gezin liep daar over de Alta Via di Merano, een van de bekendste Italiaanse wandelpaden in het hart van Zuid-Tirol. Een groot deel van deze route loopt op zo’n 1500 meter hoogte. Wandelaars zijn constant aan het klimmen en het dalen, het pad is daarom niet zonder risico’s.

Wat is de Alta Via di Merano?

De Alta Via di Merano is een meerdaagse wandeltocht en loopt in ongeveer 100 kilometer langs de rand van Naturpark Texelgruppe, aan de zuidelijke kant van de Alpen. Het is volgens kenners een ‘spectaculaire tocht in een majestueus landschap’. ‘Het panorama van deze reis in het Natuurpark Texelgruppe combineert hoge bergen en hooglanden, watervallen, dennenbossen, lastige klimmen en paden uitgehouwen in de rotsachtige omgeving’, zo valt te lezen op de goed ingevoerde reizigersblog Italië Uitgelicht.