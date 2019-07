Transgender (17) gaat voor het eerst uit als meisje en wordt meteen meegelokt en verkracht

Merkel ontvangt Deense premier zittend na derde trilaanval in korte tijd

13:56 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft vandaag zittend deelgenomen aan een ceremonie om de premier van Denemarken te verwelkomen. Het was een dag nadat ze weer zichtbaar had staan beven toen ze staand de premier van Finland ontving. Dat was inmiddels de derde keer in drie weken tijd dat we haar lijf en leden zagen trillen.