‘Treinduwer’ Frankfurt wordt opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis

Belgische ‘Beul van Raqqa’ opgepakt in Syrië

8:34 De Belgische Syriëganger Anouar Haddouchi, ook bekend als ‘de beul van Raqqa,’ is opgepakt in Syrië. De 35-jarige IS’er uit Brussel was betrokken bij de financiering van de aanslagen in Brussel en Parijs. Ook wordt hij verantwoordelijk gehouden voor meer dan honderd onthoofdingen.