Treinreiziger filmt hoe meisjes over spoor lopen in Brussel

,,We waren net vertrokken van Brussel-Zuid toen de trein plots tot stilstand kwam”, vertelt de VlaamseJeroen Dujardin. ,,We zagen meteen wat er aan de hand was: er liepen twee meisjes ongegeneerd over de sporen. Ze lachten, maar toen ze merkten dat ze gefotografeerd en gefilmd werden, probeerden ze hun gezichten te verbergen met hun handen.”



De conducteur van de trein en zijn collega openden de treindeuren en riepen de meisjes toe dat ze moesten instappen, zodat ze veilig zouden zijn. ,,Ze riepen dat het levensgevaarlijk was wat ze deden, maar de twee trokken zich er niets van aan”, aldus Dujardin. ,,Ze liepen gewoon door. In de tegenovergestelde richting dan wij reden. Tot ik hen niet meer kon zien. Daarop zette de trein zich heel traag weer in beweging. Het gedrag van die meisjes was echt schandalig.”