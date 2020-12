Tripje Belgisch echtpaar loopt uit op drama: echtgenoot (50) komt om bij lawine in Zwitserland

Video Honderden inwoners geëvacu­eerd na aardver­schui­ving onder Noorse woonwijk

30 december De autoriteiten in Noorwegen hebben vandaag zo'n negenhonderd mensen geëvacueerd vanwege een aardverschuiving in het zuiden van het land. Die trof een woonwijk in de plaats Ask, boven Oslo, waarbij meer dan een dozijn huizen in elkaar stortte. Zeker tien personen raakten gewond, van wie één ernstig, meldt de politie.