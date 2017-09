Tropische storm Maria groeit uit tot orkaan

Mocht de voorspelling uitkomen, dan is dat hoopgevend nieuws voor het noordelijker gelegen Sint-Eustatius, Saba en vooral Sint-Maarten, dat zwaar is getroffen door wervelstorm Irma.



Maria bevindt zich nu ongeveer 225 kilometer ten oostnoordoosten van Barbados en trekt in westnoordwestelijke richting. De windsnelheden namen zondag toe tot 120 kilometer per uur, wat orkaankracht (categorie 1) betekent. Volgens het NHC, dat met een onderzoeksvliegtuig ter plaatse is, ligt ook Martinique nog in de gevarenzone. Frankrijk had voor Guadeloupe al een orkaanwaarschuwing afgegeven. De andere bovenwindse eilanden moeten rekening houden met zware regenval.