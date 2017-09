Trubbels om de troon: Britten smullen van koningsdrama

Als het aan veel Britten ligt, speelt prins Charles helemaal geen rol in de troonsopvolging, wordt hij overgeslagen ten faveure van zijn oudste zoon prins William. Hij is veel populairder dan zijn vader die slechts kan steunen op 22 procent van de bevolking, aldus peilingen. William daarentegen heeft een ruime meerderheid aan zijn kant. Het gebrek aan populariteit voor Charles komt vooral door zijn buitenechtelijke verhouding met Camilla ten tijde van zijn huwelijk met prinses Diana. Daarom is ook zijn nieuwe echtgenoot niet populair.



Volgens Robert Blackburn, rechtsgeleerde aan King’s College London, moet prins Charles ook niet teveel reuring maken. ,,Dat zou zijn positie en het koninklijk huis als geheel beschadigen’’, zegt Blackburn. Dat lijkt ook de achtergrond van de gezamenlijke verklaring van Buckingham palace, Clarence House en Kensington Palace (Andrews ambtswoning) in reactie op de berichtgeving over het koningsdrama. ,,Zoals gebruikelijk geven we geen commentaar op vertrouwelijke zaken rond individuen’’, luidt de tekst over het vertrek van Sir Cristopher.



Verderop wordt erop gewezen dat ‘de prins van Wales en de gehele Koninklijke familie de koningin alle steun toezeggen’. ,,Maar, we kunnen ons niet inlaten met een verhaal dat is gebaseerd op geruchten van anonieme bronnen’’, aldus de officiële reactie. Daarmee lijkt de kous zeker niet af want de door The Times onthulde spanningen zorgen voor veel beroering in Groot-Brittannië. De Britten smullen van het koningsdrama.