Trucker Ingo filmt migranten die zich schuilhouden in Nissans op autotruck

Van Leeuwen vermoedt dat de illegalen in de gaten hadden dat ze de verkeerde kant opreden. ,,De autotruck reed niet richting Verenigd Koninkrijk, wij denken dat hij daar vandaan kwam en dat de migranten in Frankrijk op de oplegger zijn geklommen. Ze begonnen naar elkaar te zwaaien en te seinen, terwijl er ondertussen motoragenten voorbij reden. Ik denk dat ze Engeland niet hebben gehaald.’’ Ingo zette gisteren de beelden die hij met zijn dashcam maakte, op Facebook. De beelden zijn bijna 50.000 keer bekeken. ,,Dat had ik nooit verwacht, het was vooral bedoeld voor mijn collega's en bekenden. Aan de andere kan, ik heb dit ook nooit eerder gezien en ik ben denk ik niet de enige.’’

Het bleek dat er in minstens drie of vier Nissans meerdere vluchtelingen verscholen zaten die zelfs niet de moeite deden zich te verstoppen. Meermaals gaan de portieren van de auto aan weerszijden open en nemen de mannen een kijkje. De Belgische justitie is bekend met het nieuwe fenomeen. Het gaat blijkbaar om een nieuwe manier van illegalen om zich te verstoppen in nieuwe wagens in de hoop zo de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Het is nog maar de vraag of dit zal lukken, want de auto’s worden uiteraard ook gecontroleerd.