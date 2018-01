Trump: alsnog meedoen met klimaatverdrag mogelijk

Trump en zijn entourage staan sceptisch tegenover de opwarming van de aarde. Nadat hij in januari vorig jaar president was geworden, kondigde hij in de zomer aan dat zijn land uit het akkoord stapt. Volgens de regels van het klimaatakkoord is opzegging echter pas mogelijk na drie jaar. De VS zouden daarom formeel pas in november 2020 geen partij meer zijn.