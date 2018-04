Trump: 'beest Assad' moet boeten voor gifgasaanval

Het Syrische leger voerde vrijdag een zware aanval uit op het Syrische Douma, de laatste rebellenstad in Oost-Ghouta. Daarbij zou gifgas of giftige chemicaliën zijn gebruikt . Humanitaire organisaties spreken van 50 tot wellicht zelfs 150 doden. Trump houdt Rusland en Iran medeverantwoordelijkheid omdat zij het regime van Assad steunen. Ook kritiseerde hij zijn voorganger Obama. ,,Als hij standvastig was geweest, was de Syrische ramp al lang verleden tijd." De Britse regering eist een onmiddellijk onderzoek naar het mogelijke gebruik van giftige chemicaliën of gifgas tegen burgers in Douma. Paus Franciscus heeft de gifaanval inmiddels ook veroordeeld. ,,Niets kan de inzet van zulke wapens tegen onschuldige mensen rechtvaardigen." Syrië ontkent de aanval en zegt dat er sprake is van 'nepnieuws'.

Overeenkomst

De Syrische president Bashar al-Assad heeft de controle over bijna heel Oost-Ghouta heroverd met een door Rusland gesteunde militaire campagne die in februari begon. Alleen Douma bleef in handen van de rebellen achter. Naar schatting houden nog tienduizenden mensen zich schuil in de gehavende stad.



Na een pauze van enkele dagen begonnen regeringstroepen Douma vrijdag opnieuw te bombarderen. Op zaterdagavond beschuldigde Jaish al-Islam de Syrische regering van het uitvoeren van de chemische aanval op Douma.



In Syrië is inmiddels een overeenkomst bereikt om alle gevangenen vrij te laten die door rebellen in de stad Douma in Oost-Ghouta worden vastgehouden. In ruil mogen de strijders de stad verlaten, meldde de Syrische staatstelevisie vandaag, onder verwijzing naar een officiële bron.