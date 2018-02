Trump belooft aanpak wapengeweld op scholen

De 19-jarige Nikolas Cruz zou een tikkende tijdbom zijn geweest. Hij was eerder van school in de Amerikaanse staat Florida gestuurd. Een leraar die hem vorig jaar in de klas had, beweert dat er toen al problemen waren met de jongen.



Jongeren die met hem op school zaten, zeggen niet verrast te zijn dat Cruz de verdachte is. Een scholiere herinnert zich dat Cruz vreemd deed en over messen en pistolen sprak. ,,Niemand nam hem serieus.” Hij zou een verlegen jongen en een buitenbeentje zijn geweest.



Schietpartijen op scholen komen geregeld voor in de VS. Sinds 1 januari werd al op 17 scholen geschoten, volgens actiegroep Everytown for Gun Safety. ,,Problemen met mentale gezondheid groeien in dit land en moeten aangepakt worden,” reageerde directeur Runcie eerder. ,,Ik ken geen geestelijk gezond persoon die zoiets doet.”