Trump blij met einde shutdown: Leger wordt nu sterker dan ooit

Dagen Jacob Zuma zijn geteld

12:48 De dagen van de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma zijn geteld. De top van de regeringspartij ANC is zo druk bezig met zijn gedwongen vertrek, dat kopstukken zich hebben afgemeld voor de herdenkingen van de geboortedag van Nelson Mandela die zondag worden gehouden. Dat zou erop wijze dat de interne onderhandelingen over het terugtreden van president Zuma in een kritieke fase zijn beland.