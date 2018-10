Trump blijft dreigen, maar verwacht wel een ‘great deal’ te sluiten met China

Verloofde Khashoggi: Trump moet helpen om waarheid boven tafel te krijgen

10:35 Hatice Cengiz, de verloofde van de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi, heeft president Trump opgeroepen om te helpen de waarheid te achterhalen over de moord. Cengiz is teleurgesteld over de betrokkenheid van Trump tot nu toe.