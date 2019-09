Trump blijft vierkant achter rechter Kavanaugh staan, ook na nieuwe aantijgingen

Klopjacht in Kenia op moorde­naars oud-top­man Philips

15 september De politie in Kenia is een grootscheepse zoekactie gestart naar de moordenaars van Nederlander Tob Cohen (69). Het lichaam van de golfmagnaat en oud-topman van Philips werd vrijdag gevonden in een septic tank in zijn tuin. Zijn Keniaanse echtgenote (52) en een vriend zitten vast op verdenking van het beramen van de moord.